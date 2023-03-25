Радий Хабиров оценил инфраструктурные проекты Аскинского района

В Аскинском районном доме культуры работают 15 творческих объединений. В их числе – шесть народных и два образцовых коллектива, которые успешно выступают на российских и республиканских фестивалях. Для организации концертов в отдалённых сёлах района муниципалитет приобрёл передвижной автоклуб.

Радий Хабиров подчеркнул, что республика продолжит укреплять социальную инфраструктуру сельских районов. Осмотрев выставку работ народного художника Башкирской АССР Фёдора Кащеева, местного уроженца, глава региона поручил минкультуры представить предложения по организации в Аскино музея прославленного земляка.

Рядом с РДК Радий Хабиров оценил ход благоустройства «Парка семейного отдыха», готовящегося к сдаче летом этого года. Для завершения проекта нужно благоустроить набережную и организовать пешеходную зону для прогулок.

Один из вопросов, который волнует жителей района, – строительство новой поликлиники в Аскино. Радий Хабиров отметил, что республика окажет необходимую помощь для скорейшего запуска социального объекта, и одновременно для модернизации муниципальных дорог.

– Мы выделяем средства в рамках новой программы по ремонту наиболее «фонящих» дорог. Определитесь, какие именно участки требуют внимания. Мы готовы поддержать район в этой части, – уточнил, обращаясь к главе Аскинского района Динису Юсупову, Радий Хабиров.

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