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#Нацпроекты
Сегодня, 16:27

В Башкирии 116 руководителей повысили компетенции по производительности труда

Руководители республиканских предприятий с 2021 года получают дополнительное образование за счет федерального бюджета по программе «Лидеры производительности», сообщает пресс-служба правительства региона.

В Башкирии 116 руководителей повысили компетенции по производительности труда
В Башкирии 116 руководителей повысили компетенции по производительности труда

За это время 116 руководителей повысили знания в рамках национального проекта «Производительность труда».

- Нацпроект «Производительность труда» - хорошее подспорье в укреплении экономики, особенно в условиях санкционного давления, когда предприятиям приходится перестраивать производственные и бизнес-процессы, - считает первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов. -Образовательная программа «Лидеры производительности» – мера государственной поддержки, которая даёт возможность получить актуальные инструменты для минимизации последствий кризиса.

По словам участников обучения, они осваивают инструменты стратегического менеджмента, маркетинга и продаж, организации производства и управления персоналом, а также разрабатывают проекты улучшений для своих предприятий.

На сегодня для обучения по программе прошли отбор девять республиканских управленцев. Кроме базовых знаний в области повышения производительности участие в программе дает руководителям возможность прокачать свои антикризисные навыки. Так, для поддержки предпринимателей в прошлом году было организовано более 40 дополнительных образовательных мероприятий: мастер-классы от экспертов-практиков, антикризисные конференции и хакатоны, которые помогли руководителям быстрее адаптироваться к меняющимся условиям.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» утвержден в соответствии с майским указом президента Владимира Путина. Он призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на пять процентов.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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