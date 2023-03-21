В Башкирии предпринимателей пригласили к работе с иранскими коллегами

Выставка состоится в Тегеране с 7 по 10 мая. Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева отметила, что участие в выставке эффективный инструмент, и он позволит найти новых партнеров и расширить географию и объемы поставок.

- В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» мы продолжаем вести активную работу по организации участия предприятий Башкортостана в зарубежных выставках, - говорит она. - В прошлом году при нашем содействии 65 компаний Башкортостана приняли участие в 14 выставках, по результатам которых было заключено 23 контракта на общую сумму порядка $2,7 млн.

Iran Expo - международное торговое мероприятие. Выставка служит платформой для торговли в Иране, основной фокус которой нацелен на ненефтяной экспорт.

Расходы, связанные с участием в выставке (аренда выставочной площади, аренда выставочного оборудования, регистрационные взносы) финансируются за счет средств бюджета Башкортостан.

В рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство», установленной Указом президента России Владимира Путина, реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт», целью которого является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.