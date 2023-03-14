В Башкирии нацпроект поможет ускорить процесс производства в два раза

В течение трех месяцев при поддержке эксперта РЦК сотрудники ООО «Полимак» проходили тренинги, проводили диагностику выбранного пилотного потока, с помощью таких инструментов бережливого производства, как картирование потока создания ценности, диаграмма «спагетти», производственный анализ. Предприятие планирует сократить на пилотном участке время протекания процесса почти в два раза - с 263 до 123 часов. При этом увеличить выработку до 2600 кв. м. в смену на человека.

— В рамках участия в нацпроекте «Производительность труда» предприятия получают возможность бесплатно воспользоваться методологической поддержкой экспертов РЦК, - отметил первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов. - Предусмотрена поддержка в виде льготного займа Фонда развития промышленности от 20 до 300 млн рублей под 1% годовых сроком на 5 лет. Также участникам проекта предоставлена возможность до 90% инвестиционных расходов предприятия компенсировать за счет снижения планки по налогу на прибыль с 20% до 10% в рамках инвестиционного налогового вычета.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» утвержден в соответствии с майским указом Президента РФ Владимира Путина. Он призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на пять процентов к 2024 году. На сегодня его участниками являются 150 предприятий республики.