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#Нацпроекты
Вчера, 15:14

В Башкирии стартует программа «Акселератор экспортного роста»

Эффективность программы подтверждается контрактами предприятий, ранее участвовавших в проекте, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В Башкирии стартует программа «Акселератор экспортного роста»
В Башкирии стартует программа «Акселератор экспортного роста»

Проект реализует Минэкономразвития РФ совместно с АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр».

- В течении последних трех лет в программе приняло участие более 700 предприятий, из которых 25 процентов заключили 392 экспортных контракта на сумму более 16 млрд. рублей, - прокомментировал первый заместитель премьер-министра правительства РБ – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.

Благодаря проекту участники имеют возможность освоить новые рынки сбыта или расширить географию продаж путем заключения новых экспортных контрактов на поставку продукции, они пройдут точечную подготовку по 3 модулям. Первый модуль программы стартует уже 15 марта. Следует отметить, что обучение по программе реализуется на безвозмездной основе. Обучение и межмодульное сопровождение будет осуществляться в онлайн формате.

Напомним, программа предназначена для развития экспортного потенциала предприятий – участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», инициированного президентом страны В. В. Путиным. Нацпроект реализуется с октября 2019 года по 2024 год включительно, основная цель - рост производительности труда.

Автор:Марат АМИНЕВ
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