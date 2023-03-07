-8 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
#Нацпроекты
Сегодня, 11:55

В Башкирии прошёл зимний фестиваль ГТО среди школьников

В Нефтекамске состоялся региональный этап Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся образовательных организаций городов и районов республики, сообщает пресс-служба городской администрации.

В Башкирии прошёл зимний фестиваль ГТО среди школьников
В Башкирии прошёл зимний фестиваль ГТО среди школьников

В мероприятии приняли участие 248 школьников в составе 31 школьной команды. Ребята в возрасте от 9 до 17 лет соревновались, кто из них лучше стреляет из электронного оружия, прыгает в длину с места, сгибает и разгибает руки, поднимает туловище, делает наклоны вперед, а также бегает на 60 метров, в том числе на лыжах.

Самыми спортивными оказались учащиеся из Стерлитамака, второе место заняла сборная Нефтекамска, третье — Кумертау. Команда Мишкинского района вошла в пятерку лучших среди муниципалитетов с административным центром (сельское поселение), а несколько школьников заняли первые места и стали призерами в личных первенствах.

«Мы поздравляем наших юных спортсменов и желаем им дальнейших побед и удачи. Благодарим тренеров и учителей физкультуры, которые так хорошо подготовили ребят к соревнованиям», — пишет администрация Мишкинского района в соцсетях.

Напомним, что зимний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций Республики Башкортостан был организован в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни», который является частью нацпроекта «Демография». Цель программы — к 2030 году увеличить число увлеченных физкультурой и спортом россиян до 70 процентов.

Фото со страницы vk.com.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика