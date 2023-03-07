В Башкирии прошёл зимний фестиваль ГТО среди школьников

В мероприятии приняли участие 248 школьников в составе 31 школьной команды. Ребята в возрасте от 9 до 17 лет соревновались, кто из них лучше стреляет из электронного оружия, прыгает в длину с места, сгибает и разгибает руки, поднимает туловище, делает наклоны вперед, а также бегает на 60 метров, в том числе на лыжах.

Самыми спортивными оказались учащиеся из Стерлитамака, второе место заняла сборная Нефтекамска, третье — Кумертау. Команда Мишкинского района вошла в пятерку лучших среди муниципалитетов с административным центром (сельское поселение), а несколько школьников заняли первые места и стали призерами в личных первенствах.

«Мы поздравляем наших юных спортсменов и желаем им дальнейших побед и удачи. Благодарим тренеров и учителей физкультуры, которые так хорошо подготовили ребят к соревнованиям», — пишет администрация Мишкинского района в соцсетях.

Напомним, что зимний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций Республики Башкортостан был организован в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни», который является частью нацпроекта «Демография». Цель программы — к 2030 году увеличить число увлеченных физкультурой и спортом россиян до 70 процентов.

Фото со страницы vk.com.