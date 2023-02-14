В Башкирии предпринимателей-аграриев поддержали на 1,1 млрд рублей

В итоге созданы 272 новых фермерских хозяйства, оказана поддержка 82 сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в потребкооперацию вовлечены 7,8 тысячи новых участников, сообщает пресс-служба ведомства.

— Господдержка — это серьезный стимул для развития малых форм хозяйствования на селе, неспроста их доля в производстве продукции АПК растет, — отметил заместитель премьер-министра правительства РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. — В частности, фермеры сегодня производят 18% валовой сельхозпродукции региона, а валовая выручка сельхозкооперативов в минувшем году составила около 2,5 млрд рублей.

В 2022 году поддержка малых форм хозяйствования в АПК велась по трем направлениям: это гранты «Агростартап», субсидии сельхозкооперативам и Центру компетенции. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

Фото: газета «Республика Башкортостан».