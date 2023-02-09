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Сегодня, 09:38

В Уфе появятся набережная Влюблённых и Яркий бульвар

Две новые улицы с романтичными названиями появятся в Уфе до конца 2023 года. Обе  – в микрорайоне Яркий, сообщает глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

В Уфе появятся набережная Влюблённых и Яркий бульвар
В Уфе появятся набережная Влюблённых и Яркий бульвар

Протяженность набережной Влюбленных составит 608 метров, бульвара Яркий – 381 метр. Дороги на них будут двухполосными. Уже сейчас запланированы мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения: новые дорожные знаки, добротное  электроосвещение, горизонтальная разметка.

На набережной предусмотрено обустройство 108 парковочных мест, а на бульваре появится велодорожка протяженностью 381 метр.

К строительно-монтажным работам подрядная организация приступила в январе. Сейчас на набережной Влюбленных идет снятие почвенно-растительного слоя, отсыпка песчано-гравийной смеси.

Мэр столицы напомнил, что строительство претворяется в жизнь благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», отметив, что федеральная программа направлена на дополнительную поддержку строительства социально-значимых объектов в новых жилых микрорайонах. 

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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