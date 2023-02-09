В Уфе появятся набережная Влюблённых и Яркий бульвар

Протяженность набережной Влюбленных составит 608 метров, бульвара Яркий – 381 метр. Дороги на них будут двухполосными. Уже сейчас запланированы мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения: новые дорожные знаки, добротное электроосвещение, горизонтальная разметка.

На набережной предусмотрено обустройство 108 парковочных мест, а на бульваре появится велодорожка протяженностью 381 метр.

К строительно-монтажным работам подрядная организация приступила в январе. Сейчас на набережной Влюбленных идет снятие почвенно-растительного слоя, отсыпка песчано-гравийной смеси.

Мэр столицы напомнил, что строительство претворяется в жизнь благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», отметив, что федеральная программа направлена на дополнительную поддержку строительства социально-значимых объектов в новых жилых микрорайонах.

Фото из открытых источников.