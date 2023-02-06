В Башкирии пополнится автопарк лесопожарной техники

Таким образом республика готовится к предстоящему пожароопасному сезону. По словам заместителя министра Ильгиза Фаткуллина, пожарные цистерны, мотовездеходы, а также грузовые и грузопассажирские автомобили пополнят парк спецтехники лесопожарного центра РБ. На эти цели в рамках федеральной программы «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» республике было выделено 52,7 млн рублей.

Вся необходимая документация по закупке лесопожарной техники уже передана в республиканский центр торгов. Так что до начала сезона она будет распределена по лесопожарным станциям.

В прошлом году на оснащение лесопожарной техникой в рамках программы «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» на федеральные средства в размере 22,7 млн рублей, были приобретены 4 единицы лесопожарной техники: УАЗ, седельный тягач МАЗ, тяжелый бульдозер ДСТ Урал, а также современная Нива повышенной проходимости.

Вышеупомянутая техника распределена по подведомственным министерству лесного хозяйства учреждениям, с учетом пожароопасности зон и их географических характеристик. На данный момент процент оснащения лесопожарной техникой составляет 90,8 процента, отметили в пресс-службе минлесхоза республики.

Напомним, что проект «Сохранение лесов» призван минимизировать ежегодные лесные потери и качественно восстановить лес на сто процентов. Здесь имеется в виду не только промышленная вырубка, но и лесные пожары, которые каждый год в среднем уничтожают до 10 миллионов гектаров лесных насаждений. Именно поэтому в проект внесен новый пункт — приобретение лесопожарной техники и оборудования для тушения лесных пожаров. Именно на эти цели из федерального бюджета в регионы ежегодно направляются почти шесть млрд рублей, сообщается на сайте нацпроекта.

Фото с сайта ecologyofrussia.ru.