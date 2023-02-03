В Башкирии дети-сироты обрели собственное жильё

Многоквартирный дом построен на улице Комарова, где молодые люди и получили новые квартиры, отремонтированные «под ключ». По словам главы администрации Благовещенского района Олега Голова, застройщик продает жилье с черновой отделкой, однако для детей-сирот было сделано исключение, чтобы они смогли сразу поселиться в обустроенное жилье.

«Всего за минувшие два года в нашем муниципалитете построено свыше десяти тысяч квадратных метров жилья, и новоселье справили собственники 156 квартир. На стадии завершения строительство четырехэтажного дома на шестнадцать квартир, сдача его в эксплуатацию запланирована на второй квартал текущего года», — рассказал Олег Голов.

В планах на ближайшие три года построить еще три многоквартирных дома, общей площадью более 14 тысяч «квадратов». Для города с населением около 36 тыс. человек — это довольно приличные темпы жилищного строительства, отметил спикер.

Туда будут переселены люди из аварийных и ветхих домов. Кроме того, новые площади используют для покупки служебных квартир, и для продажи квалифицированным специалистам, чтобы они захотели приехать в город и устроиться здесь на работу на местные предприятия.

Наращивание темпов строительства и ввода жилья в Благовещенске стало возможно благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Поскольку главная цель проекта — создать комфортные условия для граждан и дать возможность российским семьям приобрести либо построить собственное жилье.

Эту задачу решают с помощью комплексного развития ипотечного кредитования, наращивания объемов жилищного строительства и реализации целого ряда специальных программ на федеральном и региональном уровне. Одна из итоговых целей проекта — к 2030 году свои жилищные условия должны улучшить не менее 5 миллионов семей.

Фото из открытых источников.