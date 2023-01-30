Башкирские предприятия ознакомятся с опытом бережливого производства

Как пояснил первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики республики Айрат Фахретдинов, модельными считаются предприятия, которые при поддержке экспертов Регионального центра компетенций Башкортостана (РЦК) не только с успехом используют инструменты бережливого производства, но и развивают свое производство с помощью эффективного управления. А также прошли оценку федерального центра компетенций (ФЦК) и заключили соглашение о сотрудничестве с РЦК.

Кроме того, модельное предприятие, будучи участником нацпроекта «Производительность труда», не останавливается на достигнутых результатах и распространяет свой опыт на все производство в целом. «Мы благодарны компаниям, которые делятся полученными навыками с другими», – подчеркнул Айрат Фахретдинов.

В качестве примера можно привести уфимскую компанию по производству гибкой полимерной упаковки «Контрольный пакет», которая за полгода внедрила инструменты бережливых технологий и увеличила объем производства на 22 процента. При этом ей удалось в два раза сократить время выполнения заказа и на 9 процентов снизить объем незавершенного производства.

Еще один положительный пример – лидер на рынке пакерно-якорного оборудования России и стран СНГ научно-производственная фирма из города Октябрьского «Пакер». Здесь были опробованы методики на одном из участков, где в результате производительность труда повысилась в три раза, а время потраченное на процесс сократилось на 92 процента.

Специалисты модельных предприятий охотно делятся нюансами реализации программы, демонстрируют полученные результаты и отвечают на вопросы гостей – представителей предприятий. В Башкирии координатор и ответственный исполнитель по реализации мероприятий нацпроекта – региональное минэкономразвития. Получить более развернутую информацию о данном проекте, а также подать заявку на участие в нем можно на портале производительность.рф. В настоящее время уже 150 предприятий Башкортостана стали участниками нацпроекта.

Напомним, что национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента России Владимира Путина в 2018 году. Его ключевая цель – ускорить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях страны к 2024 году на пять процентов.

Фото с сайта pravitelstvorb.ru.