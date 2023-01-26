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В Башкирии кооперативы увеличили производство продукции благодаря грантам

Сельскохозкооператив «Урарту» Мечетлинского района выпускает более 40 видов молочной продукции, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В Башкирии кооперативы увеличили производство продукции благодаря грантам
В Башкирии кооперативы увеличили производство продукции благодаря грантам

В кооперативе насчитывается 61 участник. Сырое молоко закупают в 5 сельсоветах Мечетлинского района, а также в Белокатайском районе.

В 2018 году сельхозкооператив выиграл грант по программе развития материально-технической базы СПоК в размере 28,2 млн рублей. Общая сумма инвестиций составила 46 млн рублей, 18 млн из которых были вложены членами кооператива за счет собственных и заемных средств.

– На средства гранта приобрели молоковоз и автофургон-рефрижератор, спецавтотранспорт, молочные охладители,  сыродельное оборудования, линии розлива кисломолочных продуктов, сделали пристрой к основному производственному цеху, оборудовали 2 холодильных камеры, – рассказывает руководитель кооператива Гагик Аветян. – Кроме этого, запустили производство таких молочных напитков как «Айран» и «Тан», начали производство твердых сыров. В настоящий момент завершаем глубокую модернизацию производственных мощностей.

Продукция сельхозкооператива реализуется в селе Большеустьикинское, а также в крупных торговых сетях и оптовых базах городов Уфа, Екатеринбург, Первоуральск.

Всего в  республике зарегистрировано около 400 сельхозкооперативов, 107 из них занимаются переработкой молочного сырья и реализацией сырого молока.

Напомним, в стране реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированный президентом страны Владимиром Путиным, в республике в рамках нацпроекта действует региональная программа «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Автор:Марат АМИНЕВ
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