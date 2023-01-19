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#Нацпроекты
Сегодня, 14:15

В Башкирии компания «Дельфин» пустилась в большое плавание

Как сообщает пресс-служба минэкономразвития региона, крупный поставщик продуктов питания в Башкортостане ООО «Дельфин» примет участие в нацпроекте «Производительность труда».

В Башкирии компания «Дельфин» пустилась в большое плавание
В Башкирии компания «Дельфин» пустилась в большое плавание

На сей счет уже принято соответствующее соглашение. Документ подписал первый заместитель премьер-министра правительства республики – министр экономразвития и инвестполитики РБ Рустам Муратов.

Компания «Дельфин» поставляет в республику и за ее пределы говядину, свинину, птицу, рыбу, морепродукты, субпродукты, сахар и другие продукты. Поставщик сотрудничает с крупными федеральными и региональными сетевиками, заключает госконтракты с санаториями, детскими и школьными учреждениями. Владеет парком спецавтотранспорта, на котором доставляет замороженную и охлажденную продукцию.

В компании многие процессы оптимизированы. Но нет предела совершенству и в рамках нацпроекта сегодня команда Регионального центра компетенций (РЦК) помогает предприятию организовать работу еще эффективнее. Например, в планах экспертов РЦК провести обучение сотрудников компании, определить ее основные потери и выработать стратегию, чтобы устранить имеющиеся недостатки.

Как отметил Рустам Муратов, задача данного проекта – создать необходимые условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5 процентов. В частности, чтобы помочь бизнесу развиваться, разработаны такие меры, как финансовое стимулирование, а эксперты по работе предприятий оказывают коммерсантам безвозмездную помощь.

Напомним, что национальный проект «Производительность труда» запущен в 2018 году майским указом, подписанным президентом России Владимиром Путиным. В Башкирии реализацию мероприятий в рамках нацпроекта координирует минэкономразвития и инвестполитики РБ.

Сегодня в проекте участвуют 150 башкирских предприятий. Получить более подробную информацию о нацпроекте, а также подать заявку на участие в нем можно на портале производительность.рф.

Фото с сайта economy.bashkortostan.ru.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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