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#Нацпроекты
Сегодня, 17:35

Башкирский «Малыш» — для дома, для семьи

Нефтекамская швейная фабрика «Малыш» подбила итоги участия в нацпроекте «Производительность труда», сообщает пресс-служба правительства РБ.

Башкирский «Малыш» — для дома, для семьи
Башкирский «Малыш» — для дома, для семьи

В проекте был задействован пилотный участок предприятия — цех пошива спортивных костюмов. За шесть месяцев работы, при поддержке экспертов Регионального центра компетенций Башкортостана (РЦК), здесь получилось повысить производительность труда в два раза.

Как отметил первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов, оптимизируя производственный процесс, участники нацпроекта увеличивают объемы продукции. Ее себестоимость при этом, остается прежней, соответственно предприятия становятся конкурентноспособными. А это уже напрямую влияет на рост бюджетных доходов республики. Таким образом, внедрение бережливых технологий позволяет участникам нацпроекта добиться значимого экономического эффекта.

К примеру, на фабрике «Малыш» на складе внедрили адресное хранение материалов, оптимизировали запасы, улучшили оперативное планирование, сократили время производственного процесса и так далее.

По мнению руководителя предприятия Ольги Суходольской, благодаря участию в нацпроекте, сотрудники обучились новым технологиям, были найдены «узкие места» и резервы роста, а повысив производительность труда им удалось увеличить и прибыль. Сегодня компания шьет одежду для взрослых и малышей, выпускает текстиль для дома, изделия из холофайбера и многое другое.

Желающие получить более полную информацию о национальном проекте «Производительность труда» и подать заявку на участие, могут зайти на портал производительность.рф. На сегодняшний день в проекте участвуют уже 150 башкирских предприятий.

Напомним, что данный проект стартовал в 2018 году, когда президент России Владимир Путин подписал соответствующий майский указ. В Башкортостане мероприятия в рамках нацпроекта координирует минэкономразвития и инвестполитики РБ.

Фото с сайта pravitelstvorb.ru.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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