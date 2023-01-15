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#Нацпроекты
Вчера, 13:41

Башкирия увеличила экспорт не сырьевых товаров

Только в Китай и Монголию из Башкирии отгрузили за прошлый год более 122 тысяч кубометров ОСП и ДСП, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ.

Башкирия увеличила экспорт не сырьевых товаров
Башкирия увеличила экспорт не сырьевых товаров

За год крупнейшее предприятие региона по глубокой переработке древесины экспортировало за рубеж 122,166 тыс. кубометров ориентированно-стружечных и древесно-стружечных плит.

Основными покупателями продукции предприятия - плиты MF-PB, OSB/3 ECO, PB STANDARD и PB E-LE стали Китайская Народная Республика и Монголия. Все образцы отделочной и строительной продукции по требованию стран-импортеров прошли досмотр и оформление специалистами управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан.

Государственным надзорным ведомством на продукцию оформлено 2981 фитосанитарных сертификатов. Изделия глубокой переработки древесины отгружены в КНР и Монголию 62 контейнерными поездами.

Напомним, в стране реализуется инициированный президентом Владимиром Путиным нацпроект «Международная кооперация и экспорт», по которому продажи за рубеж не энергетических не сырьевых товаров должны вырасти до суммы, эквивалентной 250 млрд долларов в год.

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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