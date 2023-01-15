Башкирия увеличила экспорт не сырьевых товаров

За год крупнейшее предприятие региона по глубокой переработке древесины экспортировало за рубеж 122,166 тыс. кубометров ориентированно-стружечных и древесно-стружечных плит.

Основными покупателями продукции предприятия - плиты MF-PB, OSB/3 ECO, PB STANDARD и PB E-LE стали Китайская Народная Республика и Монголия. Все образцы отделочной и строительной продукции по требованию стран-импортеров прошли досмотр и оформление специалистами управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан.

Государственным надзорным ведомством на продукцию оформлено 2981 фитосанитарных сертификатов. Изделия глубокой переработки древесины отгружены в КНР и Монголию 62 контейнерными поездами.

Напомним, в стране реализуется инициированный президентом Владимиром Путиным нацпроект «Международная кооперация и экспорт», по которому продажи за рубеж не энергетических не сырьевых товаров должны вырасти до суммы, эквивалентной 250 млрд долларов в год.

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ.