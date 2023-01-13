В Башкирии в сфере культуры в прошлом году было занято более семи тысяч волонтеров

В прошлом году в республике привели в порядок 97 объектов культурного наследия, на 12 объектах ремонтно-восстановительные работы и благоустройство проходило с участием волонтеров культуры. 23 апреля на территории МАУ РДК «Йэшлек» в формате субботника прошел Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры, в рамках которого волонтеры культуры благоустроили прилегающую территорию и Сквер Героев. Волонтеры принимали активное участие во Всероссийских акциях «Ночь музеев», «Библионочь», «Ночь искусств».

Напомним, что программа «Волонтеры культуры» была разработана в рамках федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») национального проекта «Культура». Программа направлена на обеспечение поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов России, включая деятельность по сохранению исторического облика малых городов.

Координация реализации программы «Волонтеры культуры» на уровне региона осуществляется Ассоциацией волонтёрских центров в Республике Башкортостан. Региональный руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры» – Лира Волкова. [email protected]

Мероприятия, в которых можно принять участие, публикуются на порталах:

добровольцыроссии.рф

волонтеры-культуры.рф

Фото пресс-службы минкульта РБ.





