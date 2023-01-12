В Башкирии новый ФАП прошёл проверку морозами

Постройка здесь пришлась весьма кстати, ведь прежнее помещение, где располагался ФАП, не только не отвечало современным требованием – оно было старым и ветхим. Так что более трехсот жителей деревни давно и с нетерпением ждали этого «новоселья».

«Вы даже не представляете, как я рада, что у нас теперь есть новое здание. Здесь просторно, светло и комфортно. Но самое главное, очень тепло и есть все удобства. Важное обстоятельство, особенно учитывая нынешние морозы. Так что на работу буду ходить с радостью и большим удовольствием. Отличный получили новогодний подарок», – поделилась впечатлениями фельдшер Елена Апсадикова.

Еще один немаловажный аспект: фельдшерско-акушерский пункт работает в автономном режиме, поскольку к нему подведены все необходимые коммуникации – вода и электричество. Кроме того, закупили новую мебель и современное медицинское оборудование.

Все это удалось осуществить в рамках национального проекта «Здравоохранение». Как рассказал главврач Мишкинской центральной райбольницы Валерий Гареев, в прошлом году благодаря нацпроекту в районе было возведено три подобных ФАПа и все они благополучно прошли проверку аномальным похолоданием. Население получало необходимую медпомощь и во время новогодних выходных.

«В течение всех праздничных дней мне фельдшеры шести наших ФАПов звонили и отчитывались, как обстоят дела: есть ли у них пациенты, сколько из них обратились с температурой и так далее. Конечно, в пунктах, расположенных в старых зданиях, было прохладно. Зато в новых модульных – все хорошо. Хотя я больше всего переживал из-за водоснабжения, боялся, что вода замерзнет. Однако никаких проблем не возникло, все функционирует нормально. Строители сработали на совесть», – отметил Валерий Гареев.

В районе и дальше планируют участвовать в нацпроекте: в следующем году здесь намерены построить новые модульные помещения сельской врачебной амбулатории и кабинет врача общей практики.

Напомним, что глава государства Владимир Путин в своих выступлениях неоднократно подчеркивал, что необходимо сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения. Поскольку именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего. При этом улучшить качество медицинской помощи поможет модернизация первичного звена здравоохранения, строительство, ремонт и переоснащение фельдшерско-акушерских пунктов.

Фото со страницы ВК администрации Мишкинского района.