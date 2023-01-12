-17 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
#Нацпроекты
Сегодня, 11:10

В Башкирии новый ФАП прошёл проверку морозами

В деревне Яндыганово Мишкинского района заработал новый модульный фельдшерско-акушерский пункт.

В Башкирии новый ФАП прошёл проверку морозами
В Башкирии новый ФАП прошёл проверку морозами

Постройка здесь пришлась весьма кстати, ведь прежнее помещение, где располагался ФАП, не только не отвечало современным требованием – оно было старым и ветхим. Так что более трехсот жителей деревни давно и с нетерпением ждали этого «новоселья».

«Вы даже не представляете, как я рада, что у нас теперь есть новое здание. Здесь просторно, светло и комфортно. Но самое главное, очень тепло и есть все удобства. Важное обстоятельство, особенно учитывая нынешние морозы. Так что на работу буду ходить с радостью и большим удовольствием. Отличный получили новогодний подарок», – поделилась впечатлениями фельдшер Елена Апсадикова.

Еще один немаловажный аспект: фельдшерско-акушерский пункт работает в автономном режиме, поскольку к нему подведены все необходимые коммуникации – вода и электричество. Кроме того, закупили новую мебель и современное медицинское оборудование.

Все это удалось осуществить в рамках национального проекта «Здравоохранение». Как рассказал главврач Мишкинской центральной райбольницы Валерий Гареев, в прошлом году благодаря нацпроекту в районе было возведено три подобных ФАПа и все они благополучно прошли проверку аномальным похолоданием. Население получало необходимую медпомощь и во время новогодних выходных.

«В течение всех праздничных дней мне фельдшеры шести наших ФАПов звонили и отчитывались, как обстоят дела: есть ли у них пациенты, сколько из них обратились с температурой и так далее. Конечно, в пунктах, расположенных в старых зданиях, было прохладно. Зато в новых модульных – все хорошо. Хотя я больше всего переживал из-за водоснабжения, боялся, что вода замерзнет. Однако никаких проблем не возникло, все функционирует нормально. Строители сработали на совесть», – отметил Валерий Гареев.

В районе и дальше планируют участвовать в нацпроекте: в следующем году здесь намерены построить новые модульные помещения сельской врачебной амбулатории и кабинет врача общей практики.

Напомним, что глава государства Владимир Путин в своих выступлениях неоднократно подчеркивал, что необходимо сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения. Поскольку именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего. При этом улучшить качество медицинской помощи поможет модернизация первичного звена здравоохранения, строительство, ремонт и переоснащение фельдшерско-акушерских пунктов.

Фото со страницы ВК администрации Мишкинского района.

В Башкирии новый ФАП прошёл проверку морозами
В Башкирии новый ФАП прошёл проверку морозами
В Башкирии новый ФАП прошёл проверку морозами
В Башкирии новый ФАП прошёл проверку морозами
В Башкирии новый ФАП прошёл проверку морозами
В Башкирии новый ФАП прошёл проверку морозами
В Башкирии новый ФАП прошёл проверку морозами
В Башкирии новый ФАП прошёл проверку морозами
В Башкирии новый ФАП прошёл проверку морозами
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика