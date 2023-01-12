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Башкирия экспортировала в Европу более 95 тысяч тонн кормовых добавок

В прошедшем году Башкирия отгрузила в страны Европейского союза 1344 железнодорожных вагонов с гранулированным подсолнечным и рапсовым шротом, выработанным маслоэкстракционными предприятиями региона, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ.

Башкирия экспортировала в Европу более 95 тысяч тонн кормовых добавок
Башкирия экспортировала в Европу более 95 тысяч тонн кормовых добавок

Общий вес ценной кормовой добавки для сельскохозяйственных животных составил 95 тыс. 480 тонн. Побочная продукция растительного происхождения, полученная после переработки семян подсолнечника и рапса на растительное масло, является высокопротеиновой добавкой для производства кормовых смесей и повышает продуктивность сельскохозяйственного скота и птицы. Продукция башкирских переработчиков пользуется постоянным и высоким спросом в отечественном и зарубежном животноводстве.

Вся продукция растительного происхождения соответствует требованиям стран Европейского союза и стран-импортеров: Германии, Дании, Латвии и Норвегии.

Напомним, в стране реализуется инициированный президентом Владимиром Путиным национальный проект «Международная кооперация и экспорт», который должен приносить в денежном выражении 45 млрд долларов в год. В связи с введенными западными странами санкциями, затруднилась общая логистика экспорта продовольствия, однако, как видим, это не мешает недружественным нам странам продолжать вести закупку необходимой им российской продукции.

Фото: пресс-служба управления РСХН по РБ.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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