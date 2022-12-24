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Сегодня, 09:18

В Ишимбае заведено уголовное дело на строительную компанию, «завалившую» нацпроект

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» – по материалам прокурорской проверки.

В Ишимбае заведено уголовное дело на строительную компанию, «завалившую» нацпроект
В Ишимбае заведено уголовное дело на строительную компанию, «завалившую» нацпроект

Прокуроры установили, что в январе 2021 года, практически два года назад между компанией «УралСпецСтрой» и администрацией Ишимбая был заключен контракт на благоустройство набережной города. Общая сумма договора составляла свыше 26 миллионов рублей.

Условия сделки подрядчики не выполнили, но должностные лица работу приняли и заплатили за фактически несуществующий на набережной объект более 1,3 миллиона рублей.

Межрайонная прокуратура после проверки направила материалы в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки. Там материалы рассмотрели и возбудили уголовное дело по статье «мошенничество», сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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