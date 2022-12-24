-9 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
#Нацпроекты
Вчера, 12:53

В Башкирии выросла популярность цифровых профессий

В этом году общее количество поступивших от жителей Башкортостана заявок на обучение по проекту «Цифровые профессии» составило 5 706 человек, сообщает пресс-служба правительства республики.

В Башкирии выросла популярность цифровых профессий
В Башкирии выросла популярность цифровых профессий

Наиболее востребованными курсами среди жителей региона стали Python-разработчик, инженер по тестированию, интернет-маркетолог, дизайнер интерфейса, аналитик данных Яндекс, основы тестирования, специалисты по Data Science, менеджер проектов, графический дизайн.

– Прием заявок в проект «Цифровые профессии» на портале Госуслуг в этом году завершился 5 декабря, – сообщил заместитель министра цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Расул Таипов. - Из 5 706 поданных заявлений более трем тысячам присвоен статус «Услуга одобрена», это означает, что заявление гражданина прошло проверку в межведомственных базах данных и соответствует льготной категории, которую он заявил при подаче заявления на обучение со скидкой от государства. Он может быть зачислен на выбранный им курс на льготных условиях.

Напомним, проект «Цифровые профессии» – обучение граждан России цифровым компетенциям для льготных категорий граждан. Бюджетное софинансирование проекта реализует Минцифры России в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Одной из его целей является создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объёмов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика