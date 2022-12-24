В Башкирии выросла популярность цифровых профессий

Наиболее востребованными курсами среди жителей региона стали Python-разработчик, инженер по тестированию, интернет-маркетолог, дизайнер интерфейса, аналитик данных Яндекс, основы тестирования, специалисты по Data Science, менеджер проектов, графический дизайн.

– Прием заявок в проект «Цифровые профессии» на портале Госуслуг в этом году завершился 5 декабря, – сообщил заместитель министра цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Расул Таипов. - Из 5 706 поданных заявлений более трем тысячам присвоен статус «Услуга одобрена», это означает, что заявление гражданина прошло проверку в межведомственных базах данных и соответствует льготной категории, которую он заявил при подаче заявления на обучение со скидкой от государства. Он может быть зачислен на выбранный им курс на льготных условиях.

Напомним, проект «Цифровые профессии» – обучение граждан России цифровым компетенциям для льготных категорий граждан. Бюджетное софинансирование проекта реализует Минцифры России в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Одной из его целей является создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объёмов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств.