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#Нацпроекты
Сегодня, 13:10

В Башкирии два предприятия усилили «Производительность труда»

В республике два предприятия – ПКФ «Агрохимия» и УАП «Гидравлика» – подписали соглашение с региональным правительством региона об участии в национальном проекте «Производительность труда».

В Башкирии два предприятия усилили «Производительность труда»
В Башкирии два предприятия усилили «Производительность труда»

– Благодаря этому на предприятиях сформируется новая производственная культура, – подчеркнул первый заместитель премьер-министра правительства РБ – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов, который поставил подпись под документом со стороны кабмина.

Он пояснил, что первые три месяца у этих предприятий пройдет этап диагностики: специалисты регионального центра компетенций Башкирии проанализируют работу, найдут скрытые резервы, создадут пути оптимизации. Затем будет выработан план мероприятий по достижению целевого состояния.

В рамках нацпроекта на безвозмездной основе предприятия также получат адресную поддержку по развитию производственной системы на основе инструментов бережливого производства. Кроме того участие в нацпроекте дополнительно предполагает доступ к финансовым мерам поддержки, бесплатному обучению руководителей предприятия по программам «Лидеры производительности».

Напомним, национальный проект «Производительность труда» утвержден в соответствии с майским указом президента Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на пять процентов к 2024 году.   В Башкортостане участниками нацпроекта стали 146 предприятий.

Кстати

ПКФ «Агрохимия» – один из крупных поставщиков минеральных удобрений в стране. Поставки продукции производятся крестьянско-фермерским хозяйствам, частным и государственным сельхозпредприятиям, а так же промышленным предприятиям.

УАП «Гидравлика» входит в состав холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» в качестве разработчика и изготовителя продукции авиационного и ракетно-космического назначения.

Автор:Гузель РЕАНОВА
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