Башкирия - лидер по объемам привлеченных средств на поддержку социального бизнеса

Гранты и субсидии в рамках реализации национального проекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы» получили 297 молодых и социальных предпринимателей республики, которые привлекли на реализацию своих идей 142,5 млн рублей. Причем подавляющий объем этих средств - 131,8 млн рублей – из федерального бюджета.

Министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов подчеркнул, что социальное предпринимательство – направление, влияющее на качество жизни, способствующее решению важных для нашего общества проблем, и что в республике этому направлению уделяется особое внимание.

Предприниматели, получившие поддержку, заняты в сфере образования (21%), здравоохранения и социальных услуг (19%), торговли (13%), культуры, спорта, организации досуга и развлечений (10%), услуг парикмахерских и салонов красоты (5%), физкультурно-оздоровительной деятельности (4%).

Молодые предприниматели республики на условиях софинансирования получили 133 гранта на общую сумму 63,1 млн рублей. Их они направили на реализацию проектов в сфере торговли (16,5%), обрабатывающих производств (13,5%), деятельности ресторанов и услуг по доставке продуктов питания (8,3%) и другие.

В минпредпринимательства РБ отметили, что на следующий год также предусмотрена грантовая поддержка - порядка 209,4 млн рублей.

Напомним, в стране реализуется инициированный президентом Владимиром Путиным национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он направлен на поддержку бизнеса на всех этапах его развития от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.