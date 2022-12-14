В Башкирии открылся новый кинозал

Момента открытия собственного кинозала чишминцы ждали с нетерпением. Теперь, чтобы посмотреть киноновинки, не обязательно ехать в Уфу. По словам главы администрации Чишминского района Ришата Мансурова, это удалось осуществить благодаря федеральному проекту «Культурная среда» в рамках нацпроекта «Культура». Район вошел в него по итогам отбора среди организаций, осуществляющих кинопоказ в населенных пунктах, где проживают менее пятисот тысяч жителей.

Конкурс проводили Фонд кино и минкультуры России, которые составили список организаций на получение субсидий. В текущем году в него вошли 103 кинозала из 49 российских регионов. В том числе грант получил и Чишминский район, за счет чего и удалось в сжатые сроки решить проблему с кинозалом.

На выделенные девять миллионов рублей здесь купили систему многоканального звука, цифровой проектор, экран, сервер воспроизведения и прочее современное кинооборудование. Сами жители тоже не остались в стороне, они активно помогали своим участием в опросе на лучшее название кинозала. В результате большинство проголосовало за «Юность». Именно так в свое время назывался старый кинотеатр в поселке, видимо, в память о своей юности взрослые чишминцы решили оставить прежнее название.

«Идея открыть в районе новый кинозал возникла год назад. И благодаря поддержке главы чишминской администрации у нас получилось ее довольно быстро реализовать. Теперь местные жители будут смотреть все кинопремьеры наряду с уфимцами, не выезжая за пределы своего района», — рассказал подробности директор киностудии «Башкортостан» имени Амира Абдразакова Юнир Аминев.

В числе приглашенных на торжественное открытие кинозала был и кинорежиссер, член Союза кинематографистов России, член Гильдии кинорежиссеров РФ, заслуженный деятель искусств РБ, лауреат госпремии РБ имени Салавата Юлаева Булат Юсупов. Почетный гость подчеркнул, что давно чувствует себя чишминцем, ведь именно здесь он снимал художественный фильм «Дневник поэта». Режиссер вручил всем причастным к этому событию благодарственные письма и грамоты.

А среди первых посетителей кинозала были и школьники-активисты, и спортсмены, которые посмотрели кинокартину «Дневник поэта» уже совсем другими глазами: не просто, как сторонние зрители, а как соучастники события. Кстати, на декабрь уже расписаны все сеансы фильмов, в том числе и для детей. Кинозал будет работать без выходных.

Напомним, что суть федерального проекта на получение субсидий организациями, осуществляющих кинопоказ — создание условий для демонстрации национальных фильмов в небольших населенных пунктах Российской Федерации (с населением до 500 тысяч человек). Всего в стране на сегоняшний день модернизированы 1,2 тысячи кинозалов.

В начале ноября вступил в силу указ президента страны Владимира Путина — основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В документе говорится, что традиционные ценности для страны — это «основа российского общества, которая позволяет защищать и укреплять суверенитет России, обеспечивать единство многонациональной и многоконфессиональной страны, осуществлять сбережение российского народа и развитие человеческого потенциала».

Министерство культуры совместно с Фондом кино планируют запустить прокат документальных фильмов о специальной военной операции в кинозалах, модернизированных благодаря нацпроекту «Культура». По словам министра культуры Ольги Любимовой, прокат фильмов об СВО будет запущен в рамках проекта «Фонд кинопрокат».

Фото с сайта cinemaplex.ru.