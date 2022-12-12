В Мелеузе благоустроили набережную реки между двумя мостами

Работы по реконструкции набережной реки Мелеузки начались еще в 2019 году с территории у Дворца спорта. Главная задача проекта – развитие всей береговой линии и интеграция современной набережной в городское пространство.

В нынешнем году была благоустроена территория вдоль реки от улицы Ленина до улицы Карла Маркса. На берегу реки Мелеузки, между двумя мостами, вымощены пешеходные дорожки, оборудована велодорожка и места для отдыха. На территории установлены малые архитектурные формы, высажены деревья. Осталось смонтировать освещение и обустроить терапевтический сад: установить габионы - сетчатые конструкции из проволоки с природными материалами, и деревянные настилы.

В ближайшей перспективе планируется дальнейшее развитие набережной. Это позволит соединить центр города с рынком, который является не только местом торговли, но и событийной площадкой.

Работы по благоустройству предусмотрены федеральной программой «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Реализуемый по инициативе президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает повышение качества городской среды и улучшение условий проживания граждан.

Фото: Администрация Мелеузовского района.