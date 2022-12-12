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Сегодня, 13:58

Башкирия экспортировала в Китай сухое молоко

Молочноконсервный комбинат из Мелеузовского района продолжает успешно осваивать китайский рынок сухого молока, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ.

Башкирия экспортировала в Китай сухое молоко
Башкирия экспортировала в Китай сухое молоко

Сухое обезжиренное молоко расфасовано в жестяную банку весом 0,45 кг. Общий вес партии составил 19 тыс. 343 кг. Перед отгрузкой ее проконтролировали специалисты Россельхознадзора. Отобранные образцы прошли ветеринарно-санитарную экспертизу и полностью соответствует требованиям КНР. Предприятие включено в реестр экспортеров в системе «Цербер» и в перечень российских предприятий молочного сектора, которым разрешен экспорт в Китай.

Это четвертая с начала года партия подобной молочной продукции, отгруженной в Китай из республики. Всего контрагенту из Поднебесной региональный производитель с начала текущего года экспортировал 66 тыс. 698 кг фасованного сухого молока.

Напомним, в стране реализуется инициированный президентом Владимиром Путиным национальный проект «Международная кооперация и экспорт», который должен приносить в денежном выражении 45 млрд долларов в год.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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