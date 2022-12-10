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Сегодня, 10:25

В Башкирии открылся новый офис «Мой бизнес»

Новый, девятый по счету, офис центра «Мой бизнес» открылся в селе Караидель, сообщает пресс-служба правительства Республики Башкортостан.

В Башкирии открылся новый офис «Мой бизнес»
В Башкирии открылся новый офис «Мой бизнес»

Теперь чтобы получить полный комплекс услуг центра «Мой бизнес» предпринимателям Караидельского района и близлежащих муниципалитетов не нужно ехать в столицу. В формате «единого окна» они могут получить консультации, как начать собственное дело, определиться с выбором организационно-правовой формы, бесплатно зарегистрировать ООО или ИП, открыть расчетный счет, решить другие жизненные для бизнеса ситуации. Центр оказывает порядка 150 различных услуг.

Министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов рассказал, что «офисы центра «Мой бизнес» действуют в девяти муниципалитетах республики. До конца года будут открыты еще три новых офиса в Кигинском и Чекмагушевском районах и городе Белорецке».

Напомним, сеть представительств центра «Мой бизнес» расширяется благодаря реализации в регионе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото предоставлено пресс-службой правительства Республики Башкортостан.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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