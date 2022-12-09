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На путепроводе под Уфой начнут монтаж пролетов над железной дорогой

На Нагаевском путепроводе вблизи Зинино выполнен монтаж половины пролетных строений, сообщает пресс-служба правительства республики.

На путепроводе под Уфой начнут монтаж пролетов над железной дорогой
На путепроводе под Уфой начнут монтаж пролетов над железной дорогой

Строители выполнили монтаж 18 из 36 балок пролетных строений, продолжается строительство подпорной стенки на опоре № 1, завершают вынос коммуникаций РЖД. Впереди начало работ по монтажу пролетов над самой железной дорогой.

- Работы предполагают полное отключение контактной сети по мере предоставления «окон» РЖД. Планируем завершить их до конца года, – отметил заместитель начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Евгений Кулешов.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова, путепровод возводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На его строительство выделено финансирование из федерального, республиканского и городского бюджетов в размере 1,3 млрд рублей.

Путепровод вблизи населенного пункта Зинино позволит нескольким десяткам тысяч жителей избавиться от длительного ожидания проезда на пересечении с железнодорожным перегоном «Иглино - Дема» на 21 км. Трёхпролетный путепровод рассчитан на четыре полосы движения. Протяженность его составит 106 метров. Завершить строительство планируется в следующем году. После открытия нового путепровода действующий переезд предполагается закрыть.

Напомним, одной из целей национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным, является доведение в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяжённости до 85 процентов. Проект запущен в 2019 году. Первоначально он должен был завершиться в конце 2024 года. Затем его продлили еще на шесть лет — до 2030-го.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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