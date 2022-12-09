На путепроводе под Уфой начнут монтаж пролетов над железной дорогой

Строители выполнили монтаж 18 из 36 балок пролетных строений, продолжается строительство подпорной стенки на опоре № 1, завершают вынос коммуникаций РЖД. Впереди начало работ по монтажу пролетов над самой железной дорогой.

- Работы предполагают полное отключение контактной сети по мере предоставления «окон» РЖД. Планируем завершить их до конца года, – отметил заместитель начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Евгений Кулешов.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова, путепровод возводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На его строительство выделено финансирование из федерального, республиканского и городского бюджетов в размере 1,3 млрд рублей.

Путепровод вблизи населенного пункта Зинино позволит нескольким десяткам тысяч жителей избавиться от длительного ожидания проезда на пересечении с железнодорожным перегоном «Иглино - Дема» на 21 км. Трёхпролетный путепровод рассчитан на четыре полосы движения. Протяженность его составит 106 метров. Завершить строительство планируется в следующем году. После открытия нового путепровода действующий переезд предполагается закрыть.

Напомним, одной из целей национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным, является доведение в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяжённости до 85 процентов. Проект запущен в 2019 году. Первоначально он должен был завершиться в конце 2024 года. Затем его продлили еще на шесть лет — до 2030-го.