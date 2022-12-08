-30 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
#Нацпроекты
Вчера, 15:06

В Уфе завершили прокладку канализации по дну реки Белой

Подводный переход сооружен в рамках строительства канализационного коллектора от насосной станции «Затон-Восточный» до городских очистных сооружений, сообщили в мэрии.

В Уфе завершили прокладку канализации по дну реки Белой
В Уфе завершили прокладку канализации по дну реки Белой

Общая протяженность линий коллектора составит 27,6 километра. Стоимость работ – 3,9 млрд рублей. Деньги на строительство выделены из городского, республиканского и федерального бюджетов. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца октября 2023 года.

Сооружение перехода через реку протяженностью 1 километр стало одним из самых сложных этапов. Для этого на площадку была доставлена специальная техника, установлены гидромониторы, подготовлены береговые и подводная траншеи глубиной до пяти метров. Плети двух ниток трубопровода сварили из стальной трубы. Затем две нитки трубопровода были погружены в подводную траншею на левом берегу и по дну реки с помощью лебедки выведены на противоположный берег.

Строительство нового коллектора – один из самых масштабных инфраструктурных проектов в Уфе. Микрорайон Затон-Восточный включен в федеральную программу «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда». Запущенный по инициативе президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает резкое увеличение темпов жилищного строительства. К примеру, в Затоне-Восточном планируется возвести 8,5 млн квадратных метров жилья, здесь будут проживать 283 тыс. человек.

Фото: Администрация Уфы.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика