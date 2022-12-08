В Уфе завершили прокладку канализации по дну реки Белой

Общая протяженность линий коллектора составит 27,6 километра. Стоимость работ – 3,9 млрд рублей. Деньги на строительство выделены из городского, республиканского и федерального бюджетов. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца октября 2023 года.

Сооружение перехода через реку протяженностью 1 километр стало одним из самых сложных этапов. Для этого на площадку была доставлена специальная техника, установлены гидромониторы, подготовлены береговые и подводная траншеи глубиной до пяти метров. Плети двух ниток трубопровода сварили из стальной трубы. Затем две нитки трубопровода были погружены в подводную траншею на левом берегу и по дну реки с помощью лебедки выведены на противоположный берег.

Строительство нового коллектора – один из самых масштабных инфраструктурных проектов в Уфе. Микрорайон Затон-Восточный включен в федеральную программу «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда». Запущенный по инициативе президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает резкое увеличение темпов жилищного строительства. К примеру, в Затоне-Восточном планируется возвести 8,5 млн квадратных метров жилья, здесь будут проживать 283 тыс. человек.

Фото: Администрация Уфы.