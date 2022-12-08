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Вчера, 13:14

Башкирия увеличила экспорт кормов в Китай

Более полутора тысяч тонн гранулированного свекловичного жома отгружено из Башкирии в Китай, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ.

Башкирия увеличила экспорт кормов в Китай
Башкирия увеличила экспорт кормов в Китай

Побочную продукцию переработки свеклы на сахар отгрузили в Китай из Чишминского района. Гранулированный свекольный жом общим весом 1 тыс. 568 тонн перед отгрузкой в Поднебесную прошел досмотр со стороны специалистов надзорного ведомства.

В каждом из почти 30 железнодорожных вагонов со свекольным жомом сотрудники Россельхознадзора отобрали пробы для проведения в соответствии с требованиями страны-импортера лабораторных исследований. Экспертиза подтвердила качество и безопасность продукции, ее соответствие требованиям Китая.

Напомним, в стране реализуется инициированный президентом Владимиром Путиным национальный проект «Международная кооперация и экспорт», который должен приносить в денежном выражении 45 млрд долларов в год. Экспорт кормов животных из Башкирии с каждым годом растет. Китай выходит в лидеры по покупке аграрной продукции из республики, вытесняя с рынка европейских потребителей.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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