Башкирские предприятия нацелились на рынок Алжира

Состоялась онлайн-встреча с торговым представителем России в Алжире Иваном Наличем, в которой приняли участие 18 предприятий региона. Сфера их деятельности: производство алкогольной продукции, крепежных изделий для автомобильной промышленности, инструмента для бурения и ремонта нефтяных, газовых и горнорудных скважин, комплектующих для мебельного и тарного производства, оборудования для обустройства нефтегазовых месторождений, кабельных полиолефиновых компаундов, химической продукции для различных отраслей промышленности, мрамора, травертин, мраморной крошки, адсорбентов для предприятий нефтегазового сектора, фанеры, пиломатериалов.

Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева отметила, что на сегодня товарооборот Башкирии с Алжиром состоит исключительно из экспорта продукции химической промышленности. Между тем потенциал сотрудничества этим не ограничивается. «Это не только экспорт, но и импорт, а также возможные совместные инвестиционные проекты, - подчеркнула министр. - Представители самых разных отраслей приняли участие во встрече, большинство из них выразили заинтересованность в налаживании контактов с партнерами из Алжира».

Иван Налич отметил большие объемы импорта Алжиром зерновых культур из России. Кроме того, по его словам, востребованными и перспективными направлениями являются нефтегазовый сектор, химическая промышленность, а также горнодобывающая промышленность.

В рамках видеосвязи с презентациями выступили представители экспортных компаний «Уральский лес», «Озна-диджитал солюшнс» и НПФ «Пакер».

Напомним, в стране реализуется инициированный президентом Владимиром Путиным национальный проект «Международная кооперация и экспорт», который должен приносить в денежном выражении 250 млрд долларов за счет продажи не сырьевых не энергетических товаров в год. В связи с введенными западными странами санкциями, затруднилась общая логистика экспорта продовольствия, однако восточное его направление продолжает расти.