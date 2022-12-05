Башкирские аграрии нарастили экспорт зерна

Надзорное ведомство за 11 месяцев выдало экспортные сертификаты на 168,7 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, отгруженных на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Специалисты досмотрели и оформили документы на экспорт более 42,94 тыс. тонн пшеницы, 6,2 тыс. тонн ячменя, 23,45 тыс. тонн льна, 1,05 тыс. тонн сафлора, 0,81 тыс. тонн подсолнечника, 5,09 тыс. тонн рыжика, 0,154 тыс. тонн расторопши, 0,242 тыс. тонн вики, 0,11 тыс. тонн горчицы, и т. д.

Продукцию АПК Башкортостана купили Азербайджан, Бельгия, Германия, Грузия, Дания, Латвия, Казахстан, Узбекистан.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года Россельхознадзор выдал экспортные сертификаты на 157,77 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, экспортированных в Азербайджан, Армению, Бельгию, Беларусь, Венгрию, Германию, Грузию, Данию, Казахстан, Киргизию, Китай, Нидерланды, Норвегию, Латвию, Литву, Монголию, Польшу, Турцию, Узбекистан. Так что, стран-покупателей стало меньше, а объем экспорта — больше.

Напомним, в стране реализуется инициированный президентом Владимиром Путиным национальный проект «Международная кооперация и экспорт», который должен приносить в денежном выражении 45 млрд долларов в год. В связи с введенными западными странами санкциями, затруднилась общая логистика экспорта продовольствия, однако восточное его направление продолжает расти.