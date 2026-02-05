Светлана Верещагина: «Час креативных индустрий» превращает разговоры в решения

– Задача по развитию креативных индустрий сейчас поставлена на государственном уровне. В нашей республике уже сейчас сформирована система развития и поддержки этого направления. Регулярные встречи с представителями власти способствуют формированию предложений для роста творческого бизнеса. Особенно важно отметить формат «Час креативных индустрий», когда глава региона встречается с креативным сообществом в неформальной обстановке. Именно такие встречи позволяют перевести разговоры в плоскость конкретных решений, – отметила Светлана Верещагина.

Напомним, что Башкирия присоединилась к Региональному стандарту развития креативных индустрий Агентства стратегических инициатив. В республике принят закон «О развитии креативных (творческих) индустрий в РБ», а также сформирован Совет при главе РБ.

Вклад креативных индустрий по итогам 2025 года в валовый региональный продукт Башкирии составляет 2,0%, или более 50 млрд рублей. В отрасли осуществляют деятельность свыше 9 тысяч хозяйствующих субъектов. Наибольшую долю занимают направления рекламы и пиара, программного обеспечения, дизайна и гастрономии. По итогам юбилейной Национальной премии Республика Башкортостан вошла в тройку лучших креативных регионов России. Это подтверждает эффективность выбранной модели развития и потенциал дальнейшего роста.

Фото: пресс-служба главы РБ.