0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Музыка
5 Февраля , 15:13

Светлана Верещагина: «Час креативных индустрий» превращает разговоры в решения

Вчера в Уфе прошел очередной «Час креативных индустрий», посвященный развитию музыкального направления. О том, какие меры принимаются в республике для развития этой отрасли экономики, рассказала министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина.

Светлана Верещагина: «Час креативных индустрий» превращает разговоры в решения
Светлана Верещагина: «Час креативных индустрий» превращает разговоры в решения

– Задача по развитию креативных индустрий сейчас поставлена на государственном уровне. В нашей республике уже сейчас сформирована система развития и поддержки этого направления. Регулярные встречи с представителями власти способствуют формированию предложений для роста творческого бизнеса. Особенно важно отметить формат «Час креативных индустрий», когда глава региона встречается с креативным сообществом в неформальной обстановке. Именно такие встречи позволяют перевести разговоры в плоскость конкретных решений, – отметила Светлана Верещагина.

Напомним, что Башкирия присоединилась к Региональному стандарту развития креативных индустрий Агентства стратегических инициатив. В республике принят закон «О развитии креативных (творческих) индустрий в РБ», а также сформирован Совет при главе РБ.

Вклад креативных индустрий по итогам 2025 года в валовый региональный продукт Башкирии составляет 2,0%, или более 50 млрд рублей. В отрасли осуществляют деятельность свыше 9 тысяч хозяйствующих субъектов. Наибольшую долю занимают направления рекламы и пиара, программного обеспечения, дизайна и гастрономии. По итогам юбилейной Национальной премии Республика Башкортостан вошла в тройку лучших креативных регионов России. Это подтверждает эффективность выбранной модели развития и потенциал дальнейшего роста.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru