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9 Октября , 08:54

Радий Хабиров объяснил, почему в парк имени Ленина вернули арку

Арка на входе со стороны улицы Заки Валиди исчезла во время реконструкции в 1980-х годах. Сейчас ее вернули на место.

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Пресс-служба главы РБ.Пресс-служба главы РБ.
Фото:Пресс-служба главы РБ.

— Мы возродили арку в парке Нефтехимиков. Арка есть у нас в Аксаковском парке. Сухумскую колоннаду мы сделали. Это просто красиво и, честно говоря, это некая, наверное, наша дань советскому архитектурному искусству, дань уважения нашим предкам. Тогда было нелегко, не хватало денег, гораздо тяжелее были ситуации в нашей стране, а вот делали величественные арки. И арки — это, на мой взгляд, абсолютно бесспорное архитектурное решение. Вот мне и архитекторы так говорят, потому что это красиво, это отсылка к нашей истории. Мы долго думали, я советовался с нашими краеведами и архитекторами. Все сказали: «Если есть такая возможность, конечно, ее надо восстановить», — отметил глава республики.

Новая арка повторяет историческую по размерам, структуре, внешнему виду. Однако раньше там еще были билетные кассы, которых сейчас нет. В остальном она практически воссоздана.

— Эта арка будет стоять несколько столетий, потому что мы ее сделали из натурального камня. И это, разумеется, гораздо более высокая прочность, — подчеркнул Радий Хабиров.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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