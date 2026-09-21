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21 Сентября , 05:30

Жительница Башкирии отдала 600 тысяч рублей за «обследование»

Пенсионерка из  Белебеевского района стала жертвой мошенников.

Жительница Башкирии отдала 600 тысяч рублей за «обследование»Жительница Башкирии отдала 600 тысяч рублей за «обследование»
Жительница Башкирии отдала 600 тысяч рублей за «обследование»

Пожилой жительнице деревни Родники на домашний телефон позвонили якобы из поликлиники и сообщили, что ей нужно пройти диспансеризацию.Звонившая попросила назвать данные СНИЛС.

Затем пенсионерке поступил еще один звонок — сельчанке сообщили, что взломан ее личный кабинет на Госуслугах.

Наконец, позвонил «сотрудник ФСБ», который сходу обвинил женщину в спонсировании недружественных государств, после чего предложил спасти сбережения от мошенников.

Далее, действуя по указке аферистов, пенсионерка сняла со счета 600 тысяч рублей и передала их курьеру.

После того как преступники перестали выходить на связь, женщина обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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