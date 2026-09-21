Жительница Башкирии отдала 600 тысяч рублей за «обследование»

Пожилой жительнице деревни Родники на домашний телефон позвонили якобы из поликлиники и сообщили, что ей нужно пройти диспансеризацию.Звонившая попросила назвать данные СНИЛС.

Затем пенсионерке поступил еще один звонок — сельчанке сообщили, что взломан ее личный кабинет на Госуслугах.

Наконец, позвонил «сотрудник ФСБ», который сходу обвинил женщину в спонсировании недружественных государств, после чего предложил спасти сбережения от мошенников.

Далее, действуя по указке аферистов, пенсионерка сняла со счета 600 тысяч рублей и передала их курьеру.

После того как преступники перестали выходить на связь, женщина обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

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