Радий Хабиров предложил не сажать новые деревья на акции «Зелёная Башкирия»

В ходе акции планируется посадить 3,3 тысячи деревьев-крупномеров и 57 тысяч прочих саженцев. В городах и районах появится 51 новая тематическая аллея. В Уфе будет высажено 1,2 тысячи деревьев — лип, сосен, елей, а также 3,4 тысячи кустарников.

Ожидается, что в акции «Зеленая Башкирия» примут участие 44 тысячи человек, в том числе 4 тысячи волонтеров, и более 2 тысяч организаций, отметила Ирина Голованова.

Глава республики Радий Хабиров со своей стороны выступил с предложением немного остановиться с посадками.

— Мы за это время достаточно много сажали деревьев. Предлагаю в следующую весеннюю или осеннюю акцию не сажать ничего, а все деньги направить на уход за уже высаженными деревьями — на стрижку, обработку, их замену. Как «Башкирские дворики» — не новые делать, а привести в порядок те, что пришли в негодность. Давайте проведем аудит, что мы насажали, и приведем насаждения в порядок, — подчеркнул руководитель региона.