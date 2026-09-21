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Местные новости
21 Сентября , 12:31

Радий Хабиров предложил не сажать новые деревья на акции «Зелёная Башкирия»

Единым днем проведения акции станет 26 сентября, сообщила на оперативном совещании в правительстве министр ЖКХ Ирина Голованова.

Скриншот видеотрансляции.Скриншот видеотрансляции.
Фото:Скриншот видеотрансляции.

В ходе акции планируется посадить 3,3 тысячи деревьев-крупномеров и 57 тысяч прочих саженцев. В городах и районах появится 51 новая тематическая аллея. В Уфе будет высажено 1,2 тысячи деревьев — лип, сосен, елей, а также 3,4 тысячи кустарников.

Ожидается, что в акции «Зеленая Башкирия» примут участие 44 тысячи человек, в том числе 4 тысячи волонтеров, и более 2 тысяч организаций, отметила Ирина Голованова.

Глава республики Радий Хабиров со своей стороны выступил с предложением немного остановиться с посадками.

— Мы за это время достаточно много сажали деревьев. Предлагаю в следующую весеннюю или осеннюю акцию не сажать ничего, а все деньги направить на уход за уже высаженными деревьями — на стрижку, обработку, их замену. Как «Башкирские дворики» — не новые делать, а привести в порядок те, что пришли в негодность. Давайте проведем аудит, что мы насажали, и приведем насаждения в порядок, — подчеркнул руководитель региона.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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