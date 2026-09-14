В Москву прибыл продовольственный обоз акции «Из Башкортостана с любовью»

Акция была запущена в прошлом году по инициативе главы республики Радия Хабирова и проводится уже в четвертый раз.

Точки сбора помощи были организованы в 26 городах и районах на юге и западе региона — в Сибае, Баймаке, Кумертау, Зилаире, Исянгулово и других. Родственники могли отправить посылки своим детям — студентам московских вузов. Всего было отправлено 180 посылок общим весом 3,5 тонны.

Грузы студенты могли получить по семи адресам в Москве и Московской области.

Акция «Из Башкортостана с любовью» проходит на регулярной основе. Узнать о ней подробнее можно в соцсетях министерства молодежной политики и на официальном канале Ассоциации студентов и аспирантов Башкортостана.