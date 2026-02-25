0 °С
В Уфе открылась выставка памяти художника Василя Ханнанова

В Уфе в Музее современного искусства им. Наиля Латфуллина открылась выставка, посвященная памяти лидера легендарного творческого объединения «Чингисхан» художника Василя Ханнанова, сообщили кураторы экспозиции.

Василь Ханнанов был генератором идей, душой и организатором объединения, которое вписало яркую страницу в историю современного искусства России. 20 молодых художников сообщества «Метасуета»  собрались вместе, чтобы посвятить свои работы памяти мастера и легендарному объединению «Чингисхан».

Помимо работ, посвященных памяти Василя Ханнанова, на выставке представлены работы — переосмысления творчества художников «Чингисхана: Наиля Латфуллина, Расиха Ахметвалиева, Рината Харисова, Наиля Байбурина, Радика Гарифуллина, Рафаэля Муратшина, Мидата Мухаметова.

Экспозиция включает живопись, графику, скульптуру, инсталляции,  фотографию, анимацию и авторские куклы. 

Фото предоставлено Музеем современного искусства им. Наиля Латфуллина. 

Автор: Лариса ШЕПЕЛЕВА   
