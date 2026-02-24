0 °С
24 Февраля , 13:10

В Башкирии за семь дней в ДТП погибли пять человек

На оперативном совещании в правительстве министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова сообщила, что по оперативным данным региональной ГАИ за прошедшую неделю случилось 32 ДТП, в которых пострадали 35 человек и пятеро погибли.

С начала года произошло 246 дорожных аварий – на 60 меньше в сравнении с аналогичным периодом за прошлый год. Пострадали 305 человек (на 98 человек меньше) и 31 погиб (на четыре человека меньше).

Основными причинами смертельных ДТП, которые произошли за прошедшую неделю, стали столкновения транспорта и наезд на пешехода.

Также за прошедшую неделю за управление транспортом в нетрезвом состоянии были задержаны 304 водителя. Из них двое совершили ДТП. С начала года за пьяное вождение инспекторы ДПС задержали 2 142 человека, из них семеро стали виновниками дорожных аварий.

Скриншот видеотрансляции оперативного совещания правительства РБ.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
