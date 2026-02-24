К старинному храму в Башкирии подвели центральный водопровод

Волонтеры, которые занимаются восстановлением храма екатерининской эпохи, отмечают, что ждали этого события несколько лет. Теперь появилась возможность пользоваться водой для хозяйственных нужд, благоустройства территории и для создания комфортных условий для паломников и гостей святого места.

Напомним, что в селе Воскресенское возрождают исторические традиции. Как сообщает минЖКХ, ранее пространство вокруг старинного медеплавильного завода благоустроили благодаря победе во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды (нацпроект «Инфраструктура для жизни»).

Теперь оно служит точкой притяжения для туристов и паломников. Так, 21 февраля здесь с размахом отметили Масленицу, которая собрала более 4 тысяч гостей.

Фото: Людмила Чернышова.