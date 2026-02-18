0 °С
Программа «Уфимское наследие» поможет восстановить исторические здания

В Уфе запускают программу по капитальному ремонту фасадов домов — объектов культурного наследия, сообщил на заседании горсовета мэр столицы Ратмир Мавлиев.

Администрация Уфы.
Фото: Администрация Уфы.

90 процентов средств на реализацию программы будет выделяться из городского бюджета, 10 процентов составят взносы собственников.

«Предусмотрели на эти цели 110 миллионов рублей. Начнем работы на первых пяти объектах. Еще по пяти домам разрабатываем проектную документацию», — пояснил Ратмир Мавлиев.

Одновременно идет работа по улице Октябрьской революции: благоустраивается территория, ведется реконструкцию дорожной части. Уже выполнены работы на участке от улицы Ленина до улицы Цюрупы. В этом году начнется реконструкция участка от улицы Цюрупы до улицы Новомостовой, подчеркнул мэр.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
