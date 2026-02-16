В Башкирии появятся новые кемпинги

В Бурзянском районе Башкирии рядом с автомаршрутом «Золотое кольцо Башкирии» создадут шесть некапитальных объектов кемпинг-размещения в составе кемпинга «Азимут тур». Работа в этом направлении идет в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Суммарный объем вложений в этот проект составил 20 миллионов рублей.

Как отметила министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина, создание новых кемпингов вблизи этого автомаршрута способствует развитию автотуризма и популяризации региона среди автопутешественников, развитию туристской инфраструктуры, а также увеличению номерного фонда.

Благодаря проекту удастся обеспечить условия доля комфортного размещения туристов, в том числе с ОВЗ. Также на территории базы отдыха появятся обустроенные места для автотуристов (питчи), административный пункт, модульные прачечные, санузел, душевые комнаты.

По словам руководителя проекта «Азимут тур» Азамата Халикова, туристская база была создана в 2022 году на берегу реки Белой. За это время на территории появились летние домики, кафе, места для отдыха, бани. Также имеется возможность предоставить в аренду плавательные средства: катамараны, лодки и другое туроборудование. А благодаря государственной поддержке, полученной в 2025 году, вблизи автомаршрута «Золотое кольцо Башкирии» будет создан кемпинг с комфортабельными условиями проживания.

Фото: сайт правительства РБ.