Башкирская микрокредитная компания поддержала уникальный проект в Белебее

Предприниматель Руслан Сангинов реализовал в Белебее проект открытого автокинотеатра. На полученный в Башкирской микрокредитной компании заем в размере 1,14 миллиона рублей он приобрел фудтрак и завершил концепцию своего проекта.

Как подчеркнула министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина, в современных экономических условиях микрокредитование становится востребованным инструментом государственной поддержки. Потому что предпринимателям важно вовремя получать необходимые средства, и именно такую возможность предоставляет механизм микрофинансирования. Тем более, что льготные микрозаймы отличаются простотой оформления и удобными условиями выдачи,

Идея создать автокинотеатр «Пространство кино» появилась у предпринимателя Руслана Сангинова после того, как он и его друзья организовали показ фильма под открытым небом для знакомых. Это вызвало огромный интерес жителей города к новому формату досуга, позволяющему сочетать комфорт личного автомобиля и впечатления от большого экрана.

За минувшее полугодие Сангинов провел масштабную работу, от разработки концепции до детальной проработки каждого элемента автокинотеатра, включая комфортный фудтрак, оборудованный для приготовления, хранения и продажи готовой еды.

По его словам, проект направлен на создание площадки для семейного отдыха, где жители могут смотреть любимые фильмы под открытым небом в уютной обстановке.

Фото: сайт правительства РБ.