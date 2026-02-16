0 °С
16 Февраля , 16:10

Башкирская микрокредитная компания поддержала уникальный проект в Белебее

Благодаря финансовой помощи бизнесмен открыл кинотеатр под открытым небом, сообщает правительство РБ.  

Предприниматель Руслан Сангинов реализовал в Белебее проект открытого автокинотеатра. На полученный в Башкирской микрокредитной компании заем в размере 1,14 миллиона рублей он приобрел фудтрак и завершил концепцию своего проекта.

Как подчеркнула министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина, в современных экономических условиях микрокредитование становится востребованным инструментом государственной поддержки. Потому что предпринимателям важно вовремя получать необходимые средства, и именно такую возможность предоставляет механизм микрофинансирования. Тем более, что льготные микрозаймы отличаются простотой оформления и удобными условиями выдачи,

Идея создать автокинотеатр «Пространство кино» появилась у предпринимателя Руслана Сангинова после того, как он и его друзья организовали показ фильма под открытым небом для знакомых. Это вызвало огромный интерес жителей города к новому формату досуга, позволяющему сочетать комфорт личного автомобиля и впечатления от большого экрана.

За минувшее полугодие Сангинов провел масштабную работу, от разработки концепции до детальной проработки каждого элемента автокинотеатра, включая комфортный фудтрак, оборудованный для приготовления, хранения и продажи готовой еды.

По его словам, проект направлен на создание площадки для семейного отдыха, где жители могут смотреть любимые фильмы под открытым небом в уютной обстановке.

Фото: сайт правительства РБ.

Автор: Алексей ШИЛЬНИКОВ
