16 Февраля , 17:45

Башкирия построит технопарк «Бекабад» в Ташкентской области

В Доме Республики в Уфе состоится совещание по вопросам сотрудничества и взаимодействия между Башкортостаном и Ташкентской областью Узбекистана.

Из личного архива Юлая Ильясова.
Фото: Из личного архива Юлая Ильясова.

Одна из главных тем встречи — разработка республикой проекта технопарка в Бекабадском районе Ташкентской области. Это событие прокомментировал исполнительный директор по развитию компании «ПромЦентр» Юлай Ильясов.

— Мы прорабатываем вопрос участия в технопарке башкирских инвесторов. Среди них «Буринтех» и ряд других, которые высказали намерение участвовать в этом технопарке. От них получено техническое задание на проектирование, в настоящее время идет выбор проектировщика. На днях он будет определен, и мы приступим к заключению договора. При этом мы рассматриваем в качестве потенциальных участников не только башкирские компании, но и иностранные, которые смогут на наших условиях заходить в эту экономическую зону, — пояснил Юлай Ильясов.  

Добавим, что в рамках сотрудничества также планируется открытие в Ташкентской области центра народной медицины и апитерапии, создание животноводческого хозяйства в Иглинском районе и гостиничного комплекса в Уфе.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
