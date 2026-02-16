Башкирия построит технопарк «Бекабад» в Ташкентской области

Одна из главных тем встречи — разработка республикой проекта технопарка в Бекабадском районе Ташкентской области. Это событие прокомментировал исполнительный директор по развитию компании «ПромЦентр» Юлай Ильясов.

— Мы прорабатываем вопрос участия в технопарке башкирских инвесторов. Среди них «Буринтех» и ряд других, которые высказали намерение участвовать в этом технопарке. От них получено техническое задание на проектирование, в настоящее время идет выбор проектировщика. На днях он будет определен, и мы приступим к заключению договора. При этом мы рассматриваем в качестве потенциальных участников не только башкирские компании, но и иностранные, которые смогут на наших условиях заходить в эту экономическую зону, — пояснил Юлай Ильясов.

Добавим, что в рамках сотрудничества также планируется открытие в Ташкентской области центра народной медицины и апитерапии, создание животноводческого хозяйства в Иглинском районе и гостиничного комплекса в Уфе.