0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Местные новости
15 Февраля , 11:10

В Уфе ищут работников с зарплатой более 100 тысяч рублей

Топ вакансий по уровню доходов и рейтинг предприятий по количеству рабочих мест представила администрация города.

Альберт ЗАГИРОВ.
Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Первое место в рейтинге занимает фрезеровщик на опытном заводе «Нефтехим» с заработной платой до 118 тыс. рублей. Далее следуют врач-невролог в Башгосмедуниверситете и агроном по защите растений в компании «Агропарк Урал»  — 105 тыс. рублей.

Неплохие доходы также ждут монтажника металлоконструкций на предприятии «ОргЭнергоКапитал» — от 100 тыс. до 130 тыс. рублей, инженера-программиста в компании «Технотекс» — от 100 тыс. до 120 тыс. рублей и мастера по антикоррозийной защите в филиале предприятия «РН-Ремонт» — от 94 тыс. до 123 тыс. рублей.

Наибольшее количество вакансий предлагает ОДК-УМПО — 871. На «Гидравлике» насчитывается 127 свободных рабочих мест, в Спецавтохозяйстве по уборке города — 73 вакансии.

Всего в городе безработным предлагают 8 650 вакансий. Они могут обращаться в центры занятости населения.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru