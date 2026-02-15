В Уфе ищут работников с зарплатой более 100 тысяч рублей

Первое место в рейтинге занимает фрезеровщик на опытном заводе «Нефтехим» с заработной платой до 118 тыс. рублей. Далее следуют врач-невролог в Башгосмедуниверситете и агроном по защите растений в компании «Агропарк Урал» — 105 тыс. рублей.

Неплохие доходы также ждут монтажника металлоконструкций на предприятии «ОргЭнергоКапитал» — от 100 тыс. до 130 тыс. рублей, инженера-программиста в компании «Технотекс» — от 100 тыс. до 120 тыс. рублей и мастера по антикоррозийной защите в филиале предприятия «РН-Ремонт» — от 94 тыс. до 123 тыс. рублей.

Наибольшее количество вакансий предлагает ОДК-УМПО — 871. На «Гидравлике» насчитывается 127 свободных рабочих мест, в Спецавтохозяйстве по уборке города — 73 вакансии.

Всего в городе безработным предлагают 8 650 вакансий. Они могут обращаться в центры занятости населения.