12 Февраля , 16:55

Ратмир Мавлиев нашёл помещение для детской школы искусств

В городе продолжают передавать неэффективно используемые помещения под центры развития детей, сообщил в соцсетях мэр столицы.

Ратмир Мавлиев ТГ.
Фото: Ратмир Мавлиев ТГ.

«Раньше помещение по улице Комсомольской, 143 занимало одно из наших подведомственных учреждений. После их переезда мы приняли решение: никакой «бюрократии», здесь будет филиал детской школы искусств. Район густонаселенный, активно застраивается. Мы хотим, чтобы детям не нужно было ехать через весь город на занятия, а все необходимое было в шаговой доступности», — отметил Ратмир Мавлиев.

Скоро в новом помещении начнут работать художественные мастерские, студия звукозаписи, классы для занятий музыкой и творчеством. Здесь смогут заниматься около 300 детей, подчеркнул мэр.

Добавим, что помещение площадью 500 квадратных метров передается детской школе искусств № 2 имени Фарита Камаева. Дети будут заниматься здесь на бюджетной основе или платно. Для поступления в школу искусств придется сдать экзамены.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
