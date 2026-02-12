Инвестор запустит в Башкирии новый придорожный комплекс

В первом квартале этого года в Калининском районе Уфы откроется современный придорожный комплекс с многотопливной автозаправочной станцией. Данный проект реализует компания ООО «Азимут», которая инвестирует в него 120 миллионов рублей.

Как сообщил министр торговли и услуг РБ Азат Аскаров, в новом комплексе расположатся современная заправка, в том числе для автомобилей на газомоторном топливе, откроются магазин и крытая зона отдыха. При этом в комплексе будет создано десять рабочих мест.

Комплекс расположится на участке вдоль федеральной трассы М-5 «Урал» вблизи деревни Самохваловка, при движении в сторону города Уфы. Суммарная площадь застройки составит свыше 800 квадратных метров.

Проекту уже присвоили статус приоритетного инвестиционного проекта Республики Башкортостан, что позволило инвестору получить земельный участок в аренду без проведения торгов.

Фото: сайт правительства РБ.