12 Февраля , 15:35

Глава Башкирии: Прошу прокуратуру взять на контроль безопасность детей в школах

Руководитель региона Радий Хабиров принял участие в работе итоговой коллегии республиканской прокуратуры. И попросил надзорный орган взять на особый контроль вопрос безопасности образовательных учреждений.

Глава Башкирии: Прошу прокуратуру взять на контроль безопасность детей в школах
Глава Башкирии: Прошу прокуратуру взять на контроль безопасность детей в школах

Как отметил глава РБ, за прошлый год внесено свыше 47 тысяч актов прокурорского реагирования, что позволило восстановить права граждан и устранить многочисленные нарушения. Выплачены долги по зарплате на сумму 650 млн рублей, а в отношении работодателей возбуждено 55 уголовных дел. Восстановлены права более 750 граждан в жилищно-коммунальной сфере. Расселены жители семи аварийных многоквартирных домов.

Кроме того, благодаря контролю за реализацией нацпроектов, органы прокуратуры добиваются максимально эффективного расходования бюджетных средств. В результате совместными усилиями своевременно были введены в эксплуатацию девять важных соцобъектов.

«Итог деятельности органов прокуратуры и в целом работы правоохранительных ведомств – снижение уровня преступности в республике. Впервые сократилось число преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: мы давно и трудно боремся с этим видом злодеяний», – отметил глава республики.

Радий Хабиров особое внимание уделил теме безопасности образовательных учреждений, защиты их от угроз вооруженного нападения. Подчеркнув, что в свете недавних резонансных событий в ряде школ республики и в целом по стране вопросы безопасности детей становятся особенно острыми и актуальными.

«Ситуация обязывает нас к скоординированным действиям. Соответствующие проверки уже начаты во всех школах республики. Органы власти региона также задействованы в данной работе. В ближайшее время я подпишу соответствующий указ. И прошу органы прокуратуры взять ситуацию с безопасностью детей на особый контроль», – сказал Радий Хабиров.

Вопросы противодействия угрозам террористического характера, атакам беспилотных летательных аппаратов на критически важные объекты, пресечения проявлений экстремизма стали особенно актуальными в условиях СВО.

Радий Хабиров поблагодарил прокурора республики Игоря Пантюшина за эффективное взаимодействие с республиканским правительством и за помощь, которую оказывает надзорный орган, защищая права участников СВО и членов их семей.

«Я работаю главой республики восьмой год и хочу отметить высокую степень эффективности взаимодействия органов госвласти с прокуратурой республики. В этом, конечно, личная заслуга руководителя надзорного ведомства», – подчеркнул Радий Хабиров.

Фото с сайта glavarb.ru.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
