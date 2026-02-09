В Башкирии на мужчину без его ведома оформили кредит

В полицию города Октябрьского обратился мужчина. Он заявил, что без его ведома неизвестные оформили на него кредит.

Об этом 61-летний горожанин узнал, когда ему пришло письмо из банка. В нем говорилось, что он задолжал кредитному учреждению около 10 тысяч рублей. В банке мужчине сообщили, что на него оформлен потребительский кредит на 100 тысяч рублей. Что вызвало его искреннее недоумение — по его словам, он ничего не оформлял, паспорт не терял, свои личные данные никому не сообщал.

Как выяснили сотрудники банка, к имеющемуся банковскому счету был привязан старый абонентский номер. Потерпевший этим номером пользовался пару лет назад, а сменив его, забыл отвязать от банковского счета.

Сейчас правоохранители Октябрьского ведут проверку.

Полиция предупреждает: при смене номера телефона необходимо сразу же обновлять информацию во всех банках и важных сервисах; регулярно проверять свою кредитную историю и внимательно следить за всеми своими банковскими счетами, даже неактивными; если у вас есть дополнительные номера телефонов, которые редко используются, рекомендуется периодически пополнять их баланс, чтобы они не были заблокированы или перепроданы.

Фото Артура СМОЛОВА.