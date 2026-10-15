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Культура
15 Октября , 05:11

В Башкирии отметят 100-летие создателя башкирской азбуки

В Башкортостане отметят юбилей выдающегося языковеда Абдрахмана Галлямова, создателя башкирской азбуки («Әлифбы»), сообщает пресс-служба главы РБ.

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В Башкирии отметят 100-летие создателя башкирской азбукиВ Башкирии отметят 100-летие создателя башкирской азбуки
В Башкирии отметят 100-летие создателя башкирской азбуки

Абдрахман Галлямов — выдающийся башкирский языковед, педагог-методист, кандидат педагогических наук и заслуженный учитель школы Башкирской АССР. В честь юбилея автора легендарного башкирского букваря в республике утвержден план мероприятий, который объединит ученых, педагогов, студентов и семьи школьников.

15 октября, в день рождения ученого, методическая встреча пройдет на его малой родине — в школе села Кусеево Баймакского района. В этот же день Всемирный курултай (конгресс) башкир проведет зональный онлайн-семинар по внедрению наглядных учебных пособий «Живое слово». А 21 октября эстафету примет Уфимский университет науки и технологий, где состоится Международная очно-заочная научно-практическая конференция «Развитие современного филологического образования: традиции, инновации, перспективы». По итогам форума будет издан специальный сборник научных трудов.

10 ноября в Башкирском государственном педагогическом университете им. М. Акмуллы состоится творческая встреча с Фанией Сынбулатовой на тему «"Әлифба" от Абдрахмана Галлямова до наших дней».

В школах и библиотеках Башкортостана пройдут тематические книжные выставки, литературные вечера и классные часы. Министерством просвещения республики будет организован республиканский конкурс на лучшие учебные пособия, учитывающие региональные и этнокультурные особенности.

Также состоится конкурс семейных видеороликов «Ғаиләбеҙ менән "Әлифба"ны уҡыйбыҙ» (Мы читаем «Әлифба» всей семьей). В дошкольных образовательных организациях родители вместе с детьми будут записывать видео, читая страницы первого букваря. Главная цель акции — показать, что башкирский язык живет не только на школьных уроках, но и в кругу семьи.

Завершающими мероприятиями юбилейного года станут круглый стол на тему «Алифба: от истоков к современности» в Институте развития образования Республики Башкортостан 11 декабря и школьный праздник «Әлифба байрамы» (Праздник Алифбы), который пройдет в общеобразовательных организациях республики.

— Абдрахман Абдрахимович Галлямов — выдающийся ученый-методист, создавший легендарный учебник, по которому целые поколения детей учились читать и писать на родном языке. Его главный вклад в науку — разработка целостной, системной методики обучения грамоте первоклассников, в которой четко определены принципы, задачи, методы и приемы преподавания, а также структура уроков для учителей. Его научное наследие признается не только как историческая ценность, но и как действующая основа современного начального образования, — поделилась своим мнением педагог, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель Республики Башкортостан, автор учебников и учебно-методических комплектов по башкирскому языку и литературному чтению для начальной школы Фания Сынбулатова.

Фото: газета «Баймакский вестник».

 
Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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