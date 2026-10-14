Телеведущая БСТ вышла в финал премии «ТЭФИ-Регион 2026»

Альфия окончила факультет башкирской филологии и журналистики в 2009 году, рассказали в пресс-службе вуза. Уже со второго курса она совмещала учебу с работой: прошла кастинг на роль ведущей утреннего шоу «Салям». Через два года перешла в новостную редакцию, и с тех пор, признается она, новости стали ее главной профессиональной любовью.

— Драйв и адреналин прямых эфиров ни на что не променяю, — говорит Альфия.

Сегодня она не просто ведущая, но и редактор: весь новостной выпуск, который жители Башкирии смотрят в 21:30, Альфия редактирует и верстает.

Выход в финал премии стал для нее полной неожиданностью.

— Я просто отправила наш новостной выпуск. Когда назвали мою фамилию и название телеканала, я очень обрадовалась. Особенно приятно, что моя номинация — одна из самых конкурентных: из года в год в ней принимают участие коллеги со всей страны, — поделилась Альфия.

В этом году на юбилейный, 25-й, конкурс поступило более 600 заявок от 194 телекомпаний из 86 городов и населенных пунктов России. Конкуренция огромная, и тем ценнее успех нашей землячки.

Ректор Уфимского университета Вадим Захаров отметил:

— Успехи наших выпускников — это самый точный и объективный показатель качества работы всего университета. Альфия Аминева — яркий пример того, как фундаментальная университетская подготовка, полученная на факультете башкирской филологии и журналистики, становится основой для блестящей профессиональной карьеры.

Фото: скриншот выпуска новостей БСТ.